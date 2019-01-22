Председательство Словакии в ОБСЕ: чехословацкий опыт для Молдавии и ПМР

Кишинёв, , 03:30 — REGNUM «Бархатный развод» Чехии и Словакии 1993 года — пример формулы решения молдавско-приднестровского конфликта. Об этом заявил, принимая в Тирасполе действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Слова кии Мирослава Лайчака президент ПМР Вадим Красносельский, передает ИА REGNUM.

Президент сказал, что Молдавия и ПМР должны продолжать диалог, в результате которого «станет понятно, что единственным способом разрешить молдавско-приднестровский конфликт является международное признание Приднестровья».

«Вопрос о Чехии и Словакии в 1993 году во многом так и был решен. А что сейчас мешает двум народам жить рядом? Ничего!», — сказал Красносельский. Главное, по его словам, — сохранить мир, на что и нацелены в Тирасполе.

Приднестровский президент добавил, что сейчас «у каждой стороны свое видение прекращения конфронтации». «У Молдавии это интеграция. У Приднестровья это признание нас как независимого государства. Мы стоим на этом и исполняем волю народа, которая была выражена на референдуме», — подчеркнул он.

Президент ПМР сказал, что у Словакии — «хороший опыт участия в переговорных процессах». Он также выразил надежду, что председательство Словакии в ОБСЕ придаст новый импульс реализации уже подписанных соглашений и достижению новых договоренностей, что не позволит 2019-му стать «проходным годом».

Лайчак в свою очередь заявил, что словацкое председательство в ОБСЕ хочет, чтобы 2019 год «стал годом хороших конкретных результатов во благо населения». В Кишиневе в тот же день он сказал, что нужно найти урегулирование конфликта на основе «территориальной целостности» Молдавии и с «особым статусом» для Приднестровья.

Принимавшие Лайчак в Кишиневе премьер Молдавии Павел Филип и глава МИД Тудор Ульяновский в свою очередь делали упор на необходимость вывода российских войск, обеспечивающих мир в Приднестровье, и просили помощи ОБСЕ в этом. Они также настаивали на трансформации миротворческой операции в «гражданскую миссию с международным мандатом» и проведении «международной инспекции» склада российских боеприпасов в Колбасне.

Между тем, президент ПМР Красносельский в Тирасполе сказал, что до нахождения решения конфликта о выводе российских миротворцев не может быть и речи.