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Карлес Пучдемон: Барселона будет поддерживать с Москвой дружеские отношения

Политика

«Ваша страна — одна из самых влиятельных на земле»

Барселона, Испания, 22 января 2019, 03:40 — REGNUM  В случае обретения независимости Каталония хотела бы поддерживать с Россией дружеские отношения, 22 января заявил экс-президент женералитета этого испанского региона Карлес Пучдемон в интервью «Комсомольской правде».

Отвечая на вопрос об отношениях Барселоны с Москвой, лидер каталонского движения за независимость отметил, что у России и Каталонии общая история.

Так, он напомнил о служившем под началом Екатерины II каталонце-флотоводце Иосипе де Рибасе и о каталонских детях-сиротах, «нашедших приют в России после гражданской войны в Испании в конце 1930-х годов».

«Ваша страна — одна из самых влиятельных на земле, и независимая Каталония будет поддерживать с ней близкие и дружеские отношения, так же, как и со всем миром», — сказал Пучдемон.

Напомним, Испания не позволила Каталонии, которая провела 1 октября 2017 года референдум о независимости, отделиться. Мадрид преследовал Пучдемона по подозрению в организации мятежа, но в конце июля 2018 г. международный ордер на его арест был отозван испанским судом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2018 года — в день годовщины референдума, в Каталонии прошли акции протеста, в том числе у здания каталонского правительства.

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Референдум о независимости Каталонии
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