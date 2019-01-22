В ходе теракта в Сирии погибли пять человек

Дамаск, , 02:55 — REGNUM Пять человек стали жертвами теракта в Сирии, со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что атаку на курдско-американский военный конвой устроил смертник. Военные ехали в автобусе, с которым целенаправленно столкнулась машина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что на западе города Шадади (Сирия) произошел теракт: атаке подверглись курсдкие и американские военные.

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