В Каракасе произошли столкновения между протестующими и силовиками

Каракас, , 02:56 — REGNUM Протестующие демонстранты в столице Венесуэлы Каракасе столкнулись с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает портал El Nacional.

Сообщается, что для разгона антиправительственной демонстрации полиция применила слезоточивый газ и спецсредства. Издание сообщает, что якобы полиция ведет огонь из некоего оружия по зданиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января, верные законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро силовики задержали мятежных военных, собиравшихся свергнуть законную власть в стране. Мятежники были задержаны. Из Каракаса продолжает поступать противоречивая информация о мятеже и о действиях антиправительственных сил.

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