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Украина потеряла места в комитете ПАСЕ по санкциям против России

Политика

По всей видимости потеряла временно

Украина потеряла места в комитете ПАСЕ по санкциям против России
Artis Rams
ПАСЕ

Страсбург, Франция, 22 января 2019, 00:01 — REGNUM  Представитель Украины не попал в комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, который работает над снятием санкций с Российской Федерации из-за изменения регламента. Об этом сегодня, 21 января, пишет «Европейская правда».

По новому регламенту число представителей стран-членов организации в комитетах не может превышать двух. А в комитет по снятию санкций с России было аж четыре представителя Украины. Все они были выведены из состава комитета и теперь Киеву нужно выдвинуть новых кандидатов.

Аналогичная ситуация произошла в комитете ПАСЕ по выбору судей. Там также было четыре украинских представителя, теперь ни одного. Но по всей видимости Украине дадут возможность ввести в комитеты по два своих представителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января российские власти приняли решение не формировать свою делегацию в ПАСЕ, а также не платить взносы в Совет Европы.

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