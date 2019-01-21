Новая стратегия ПРО США: «В этот раз Вашингтон готов к звёздным войнам»

Москва, , 23:51 — REGNUM Новая стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны поможет президенту США Дональду Трампу реализовать те идеи, которые в в 1980-е годы так и не смог воплотить в жизнь Рональд Рейган. Об этом 21 января заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Сегодня новая концепция, новая стратегия ПРО — это «Звёздные войны» Дональда Трампа. Это Стратегическая оборонная инициатива 2.0. И это очень важно понимать», — заявил Коротченко.

По его мнению, США провалились с первой СОИ лишь по одной причине — технологически страна не была готова ко всем тем задумкам, которые анонсировал президент Дональд Рейган.

«Сейчас, когда прошло почти 40 лет, научно-технический прогресс и возможности Соединённых Штатов Америки, они, конечно, несколько иные. Я бы сказал, принципиально иные. И нам важно понимать, что появление этой стратегии развития ПРО с ключевыми элементами вывода в космос работает в связке с объявленным выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности», — указал эксперт.

Иными словами, у США появляются возможности размещать средства первого удара с минимальным подлётным временем — от пяти до семи-восьми минут, — и перехватывать ракеты, запущенные в результате ответного удара той же Россией. Их теперь можно будет перехватывать с помощью новой глобальной системы противоракетной обороны.

«При этом важно понимать, что космос не только средство защиты для США. Очень чётко сказано, что будут размещены боевые космические платформы, на которых будут установлены противоракеты, на которых американцы намерены установить боевые лазеры, системы перехватов на новых физических принципах. Всё это тесно коррелируется с системой мониторинга. И когда говорится о том, что якобы наблюдение и мониторинг не опасны — друзья мои, речь идёт не о совершенствовании американской системы предупреждения о ракетном нападении, нет. Она работает сегодня так же, как и наша. Речь идёт о создании глобальной системы позиционирования, прицеливания и целеуказания в космосе. Американцы реально готовятся к «звёздным войнам», — указал Коротченко.

18 января была опубликована Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) администрации президента США Дональда Трампа. Она предлагает значительное расширение роли и масштабов системы противоракетной обороны США.

Несмотря на то, что затраты на оборону в США составили 716 млрд долларов в 2018 году, в документе указывается на недостаточность усилий Пентагона по повышению обороноспособности для противодействия внешним угрозам. При этом подчёркивается, что баллистические ракеты своих стратегических противников (таких как Ирана и КНДР) и новейшие ракетные разработки России и Китая в США собираются перехватывать и уничтожать на всех стадиях запуска и полета: на земле, в воде, в небе и в космосе.