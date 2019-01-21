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Пятеро саперов подорвались при транспортировке мин в Йемене

Политика

Среди погибших — двое граждан ЮАР, а также эксперты из Косово, Хорватии и Боснии

Аден, Йемен, 21 января 2019, 21:01 — REGNUM  Пятеро саперов международной организации по разминированию MASAM погибли в результате случайного взрыва боеприпасов в Йемене, 21 января передает агентство Associated Press.

По сообщению MASAM, взрыв произошел при транспортировке разминированных мин к полигону для уничтожения боеприпасов в провинции Мариб.

Среди погибших — двое граждан ЮАР, а также эксперты из Косово, Хорватии и Боснии. Ранения получил сапер из Великобритании.

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