Пятеро саперов подорвались при транспортировке мин в Йемене

Аден, Йемен, , 21:01 — REGNUM Пятеро саперов международной организации по разминированию MASAM погибли в результате случайного взрыва боеприпасов в Йемене, 21 января передает агентство Associated Press.

По сообщению MASAM, взрыв произошел при транспортировке разминированных мин к полигону для уничтожения боеприпасов в провинции Мариб.

Среди погибших — двое граждан ЮАР, а также эксперты из Косово, Хорватии и Боснии. Ранения получил сапер из Великобритании.

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