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Володин: Делегации депутатов Госдумы посетят Кубу и Катар

Политика

Главы парламентов направили приглашение спикеру Госдумы

Москва, 21 января 2019, 18:20 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин получил приглашения посетить с рабочими визитами Катар и Кубу. Приглашения поступили от главы Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса и главы Консультативного совета (Шуры) Государства Катар Ахмеда Бен Абдаллы Бен Зейд Аль Махмуда. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Госдумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 января.

В связи с этим, Володин дал поручение первому вице-спикеру Госдумы Ивану Мельникову (КПРФ) заняться формированием делегации для визита на Кубу. В её состав должны войти представители всех фракций Госдумы, отметил Володин.

Кроме того, Мельников также проработает вопрос создания межпарламентской комиссии высокого уровня с участием профильных комитетов для двустороннего взаимодействия.

Сформировать делегацию для поездки в Катар Володин поручил вице-спикеру Госдумы Сергею Неверову («Единая Россия») совместно с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким (ЛДПР). Они также проработают повестку рабочей поездки в Катар.

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