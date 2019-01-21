Невмешательство в пользу «Северного потока»: о заявлении немецкого министра

Берлин, , 16:36 — REGNUM Невмешательство правительства Германии в ситуацию с «Северным потоком-2» пойдет проекту на пользу, но граждане и бизнес могут потребовать от министров не нейтралитета, а поддержки важных проектов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 января, комментируя заявления министра экономики ФРГ Петера Альтмайера о строительстве газопровода.

Как сообщалось ранее, министр в интервью газете Handelsblatt заявил, что правительство страны не будет вмешиваться в строительство второй очереди «Северного потока», потому что для этого нет правовых оснований.

«Заявление министра экономики ФРГ Петера Альтмайера о том, что правительство Германии не будет вмешиваться в процесс строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку для этого, мол, «нет правовой основы», можно оценить как положительное, но не исчерпывающее. Да, правовой основы для вмешательства в это дело частного бизнеса нет. Но разве мало других бизнес-проектов и планов в Германии пострадало в результате санкций, введённых правительством ФРГ против нашей страны? Для этих ограничений тоже не было никакой правовой основы, Берлин объявил их волюнтаристски.

Другими словами, в данном случае речь идёт о «невмешательстве» в пользу «Северного потока — 2». Правительство ФРГ удовлетворено, судя по всему, теми заверениями по поводу возможности сохранения украинского маршрута транспортировки газа, которые дал канцлеру ФРГ президент России. С другой стороны, Берлин этим «нейтралитетом» посылает недвусмысленный сигнал Вашингтону относительно наступившего предела его терпению перед лицом американских попыток загубить этот проект вместе с вложенными в него деньгами.

Думаю, однако, что американцы слишком твердолобы, чтобы этот сигнал понять,. К тому же они вошли во вкус политики диктата. Их давление будет продолжено.

Ограничиться в данном случае заявлением министра экономики у Берлина не получится. Этого мало и для Вашингтона, и, главное, для немецкого бизнеса. В конце концов, налоги в Германии платят не американцы, в партийные кассы деньги вносит не американский, а немецкий бизнес. И граждане ФРГ, и немецкие предприниматели вправе требовать не нейтралитета, а поддержки от своего правительства. Особенно в условиях столь наглого иностранного давления на них», — отметил Михаил Демурин.