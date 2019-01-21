Правительство Индонезии намерено развивать «приграничный туризм»

Халонг, Вьетнам, , 15:59 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство туризма планирует привлечь около 50% иностранных туристов, посещающих регион Юго-Восточной Азии, для въезда в Индонезию. Об этом, как сообщает Republika, заявил министр туризма Индонезии Ариф Яхья в кулуарах форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по туризму 2019 года в Халонге (Вьетнам).

По словам министра, в настоящее время только 40% иностранных туристов, посещающих регион АСЕАН, въезжают в Индонезию.

«Это означает, что у нас все еще есть возможность привлечь 10% иностранных туристов, направляющихся в АСЕАН, в Индонезию», — отметил он, объявив об идее возрождения «приграничного туризма».

Согласно данным АСЕАН, число иностранных туристов, посетивших регион Юго-Восточной Азии в 2017 году, достигло 125 млн человек. В среднем количество иностранных туристов выросло на 8,4%.

Известно, что региональным рекордсменом по числу туристов является Таиланд (35,4 млн иностранных туристов), затем идет Малайзия (25,7 млн). При этом, в 2018 году число туристов во Вьетнаме и Индонезии выросло на 29% и 21% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр туризма Индонезии Ариф Яхья заявил, что министерство планирует запустить программу, которая позволит достичь общенациональной цели в 10 млн иностранных туристов в первом полугодии 2019 года.

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