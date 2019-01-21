«Малайзия имеет право держать границы закрытыми» — премьер-министр страны

Оксфорд, Великобритания, , 13:42 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подчеркнул, что жители Израиля не должны приезжать в Малайзию, потому что между странами нет дипломатических отношений, сообщает Sindonews.

«Малайзия имеет право держать границы закрытыми для определенных людей и стран, особенно, учитывая отсутствие дипотношений», — заявил 93-летний премьер-министр, выступая в обществе Оксфордского союза в Великобритании.

Издание отмечает, что заявление Махатхира Мохамада связано с запретом Малайзии на участие израильских спортсменов в чемпионате мира по плаванию, который пройдет в Сараваке в июле 2019 года.

На вопрос, справедливо ли наказывать жителей Израиля, а не израильское правительство, Махатхир Мохамад ответил, что большинство израильтян, похоже, поддерживают позицию, занятую их правительством.

«Мы ничего не можем поделать с израильским правительством, оно очень сильное. Таким образом, мы ничего не говорим об израильском правительстве, но нам не нужно показывать им дружбу», — добавил он.

Известно, что пловцы из примерно 70 стран примут участие в чемпионате, который пройдет в Малайзии с 29 июля по 4 августа 2019 года. Чемпионат является важной вехой перед Олимпийскими играми в Токио в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Малайзии подтвердил, что правительство страны продолжает отстаивать антиизраильскую позицию, запретив въезд израильским спортсменам на международное соревнование по плаванию.

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