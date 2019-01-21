СБУ объявила в розыск возможного организатора убийства херсонской чиновницы

Киев, , 12:58 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск некоего Алексея Л., которого подозревают в организации убийства помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщило 21 января информационное агентство «Украинские новости».

Мужчину подозревают в совершении преступления по статьям «организация заказного убийства с корыстными мотивами, осуществленного с особой жестокостью».

Подозреваемый исчез из поля зрения полиции в средине августа 2019 года.

Как заявил депутат Верховной рады Мустафа Найем, Алексей Л. является помощником депутат Херсонского облсовета Николая Ставицкого.

По данным украинских СМИ, подозреваемый может находиться на территории Доминиканской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранителям известно имя заказчика убийства Гандзюк, но оно будет озвучено только после получения всех доказательств.

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Напомним, 31 июля 2018 года херсонскую чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой недалеко от дома, позже она скончалась в одной из больниц Киева.