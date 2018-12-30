Заказчик убийства херсонской чиновницы известен — генпрокурор Луценко

Киев, , 09:59 — REGNUM Правоохранительным органам Украины известно кто заказал убийство херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко 29 декабря в эфире украинского «Пятого канала».

«Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю», — рассказал он.

Луценко также заявил, что следствию нужен месяц, чтобы установить заказчиков убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе, если бывший сотрудник управления государственной охраны Украины Николай Мельниченко предоставит звукозаписывающее устройство, установленное в кабинете второго президента Украины Леонида Кучмы.

Напомним, 31 июля 2018 года советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле дома. Позже женщина скончалась в одной из киевских больниц.

Читайте также: СБУ выдвинула новую версию убийства советницы мэра Херсона

Журналист Георгий Гонгадзе был убит в 2000 году. Позже Николай Мельниченко опубликовал аудиозаписи, тайно сделанные в кабинете тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, из которых следовало, что сам Кучма является заказчиком этого убийства. Так называемый «кассетный скандал» стал причиной массовых акций протеста под общим названием «Украина без Кучмы».

Позже были установлены личности убийц Гонгадзе. Ими оказались сотрудники милиции во главе с начальником главного управления уголовного розыска МВД Украины Алексеем Пукачем. Украинский суд приговорил Пукача к пожизненному заключению, однако заказчик убийства так и не был найден.