Индия выплатила большую часть суммы за французские «Рафали»

Нью-Дели, , 15:53 — REGNUM Индия выплатила Франции более 50% от общей суммы сделки за покупку 36 многоцелевых боевых истребителей «Рафаль», которые должны быть поставлены в период с ноября 2019 года по апрель 2022 года. Однако, проведение 13 усовершенствований летательных аппаратов для соответствия индийским стандартам потребуют дополнительных шести месяцев до приведения истребителей в полную боевую готовность. Кроме того, каждый «рафаль» должен будет пройти процедуру сертификации программного обеспечения, прежде чем он поступит в распоряжение военно-воздушных сил Индии.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», министерство обороны Индии сообщило, что была произведена выплата в размере пяти миллионов долларов США, что вместе с 15% от общей суммы сделки, которые были выплачены сразу после заключения соглашения в 2016 году, составляет 8,2 миллиона долларов США. Следующая транзакция должна быть совершена до конца 2019 года и составит два миллиона долларов. Оставшаяся сумма будет выплачена после завершения поставок.

Кроме того,

Индия выплатила Франции более 50% от общей суммы сделки за покупку 36 боевых истребителей Дассо «Рафаль», которые должны быть поставлены в период с ноября 2019 года по апрель 2022 года. Однако, проведение 13 усовершенствований летательных аппаратов для соответствия индийским стандартам потребуют дополнительных шести месяцев до приведения истребителей в полную боевую готовность. Кроме того, каждый «рафаль» должен будет пройти процедуру сертификации программного обеспечения, прежде чем он поступит в распоряжение военно-воздушных сил Индии.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», министерство обороны Индии сообщило, что была произведена выплата в размере пяти миллионов долларов США, что вместе с 15% от общей суммы сделки, которые были выплачены сразу после заключения соглашения в 2016 году, составляет 8,2 миллиона долларов США. Следующая транзакция должна быть совершена до конца 2019 года и составит два миллиона долларов. Оставшаяся сумма будет выплачена после завершения поставок.

Кроме того, Франция взяла на себя обязательства по подготовке персонала к управлению истребителями и обеспечению технической поддержки летательных аппаратов. Таким образом, первая команда, в которую войдет десять пилотов, десять бортинженеров и сорок техников, начнет обучение в сентябре 2019 года. Основным местом дислокации истребителей станет авиабаза Амбала в Харьяне (Чандигарх).