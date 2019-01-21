Беглов собирает в Смольном «звёздную команду»

Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM В Петербурге взят курс на полномасштабное обновление управленческого корпуса. Об этом сказала корреспонденту ИА REGNUM Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии, комментируя решение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова внести 21 января на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуры шести новых вице-губернаторов.

Эксперт отметила, что это решение нужно рассматривать в контексте предыдущих назначений в составе городской исполнительной власти — напомним, что 15−17 января Александр Беглов назначил новых председателей десяти комитетов.

Что же касается предложенных сегодня кандидатур вице-губернаторов, то большинство из них имеют серьезный управленческий опыт, в том числе федеральный, например, Любовь Совершаева и Евгений Елин. Во-вторых, это люди, которые хорошо знают Петербург и его проблемы.

«Действительно, собирается «звездная команда», собирается вдумчиво, из людей, которые могут создать принципиально другое качество городского управления», — считает Федорова.

«Отдельный интерес представляет кандидатура Владимира Княгинина — интеллектуала, признанного не только в России, но и на мировом уровне», — отметила собеседница агентства.

По мнению Анны Федоровой, Беглов собирает команду вокруг себя из людей, опыт которых говорит сам за себя.

Эксперт отметила, что сочетание в составе новых городских чиновников тех, кто работал и в Петербурге, и на федеральном уровне в Москве, и в других регионах России, — весьма положительный для города фактор.

«Безусловно, городом должны управлять люди, которые в нем живут и чувствуют, что происходит, что называется, на кончиках пальцев. С другой стороны, федеральный опыт, широкий кругозор и свежий взгляд — это тоже то, что городу необходимо. Особенно, такому как Петербург. Не будем делать вид, что в городе всё хорошо, и все проблемы решены. Поэтому, люди с федеральной «оптикой», с опытом и пониманием того, как нужно управлять, здесь супернеобходимы», — резюмировала Анна Федорова.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на согласование городского Законодательного собрания шесть кандидатур на должности вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Как ожидается, они будут рассмотрены на ближайшем заседании Заксобрания в среду, 23 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов предложил Заксобранию утвердить шестерку вице-губернаторов