Индонезия стремится достичь цели в 10 млн туристов в год — министр туризма

Джакарта, , 08:59 — REGNUM Министр туризма Индонезии Ариф Яхья заявил, что министерство планирует запустить программу, которая позволит достичь общенациональной цели в 10 млн иностранных туристов в год и готово привлечь испанских туристов, сообщает Antaranews.

По его словам, начиная с 2019 года, министерство туризма установило цель в 10 миллионов иностранных туристов. Одним из способов достичь этой цели стало стимулирование продвижения туризма в ряде европейских стран.

Известно, что министерство туризма активно продвигает развитие этой отрасли среди жителей Нидерландов, Австрии, Люксембурга, Финляндии, а также Испании, участвуя в международных выставках.

Сообщается, что Испания в настоящее время занимает 7-е место по количеству туристов из Европы, отдыхающих в Индонезии. В 2017 году Индонезию посетили 81 690 туристов из Испании, а в 2018 году этот показатель вырос до 86 558, или на 5,95%.