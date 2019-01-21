Глава МВД Италии Сальвини готов встретиться с Макроном в Париже

Рим, , 08:01 — REGNUM Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что готов встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить вопрос о выдаче крайне левых активистов времен «свинцовых семидесятых», сообщает Le Figaro.

«Я готов приехать в Париж, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном, если это поможет экстрадировать этих убийц в Италию», — заявил министр в «твиттере».

По данным министерства внутренних дел Италии, 30 бывших боевиков скрываются от правосудия. Из них 14 стали беженцами во Франции. 13 января 2019 года Маттео Сальвини объявил о намерении требовать от Франции экстрадиции активистов, осужденных за убийство, после ареста итальянского революционера Чезаре Баттисти, долго «защищавшегося Парижем».

Чезаре Баттисти — член леворадикальной организации в Италии. Он обвиняется в причастности к ряду убийств, совершённых в конце 70-х годов. В 80-х годах Чезаре Баттисти бежал во Францию, затем в Мексику. С 14 января 2019 года находится в тюремном заключении в Италии по обвинению в терроризме.

В 1980-х годах президент Франции Франсуа Миттеран пообещал не выдавать ни одного левого активиста, отказавшегося от вооруженной борьбы в Италии.

Напомним, «свинцовые семидесятые» — период гражданской войны низкой интенсивности в Италии в период с конца 60-х до 80-х годов. Правые и левые движения в Италии выдвигали свои модели общественных преобразований.