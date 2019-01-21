Понедельник, 21 Января 2019 года
08:04:18 МСК

Глава МВД Италии Сальвини готов встретиться с Макроном в Париже

Политика

Глава МВД Италии Маттео Сальвини готов встретиться с главой Франции, чтобы обсудить вопрос о выдаче крайне левых активистов времен «свинцовых семидесятых»

Рим, 21 января 2019, 08:01 — REGNUM  Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что готов встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить вопрос о выдаче крайне левых активистов времен «свинцовых семидесятых», сообщает Le Figaro.

«Я готов приехать в Париж, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном, если это поможет экстрадировать этих убийц в Италию», — заявил министр в «твиттере».

По данным министерства внутренних дел Италии, 30 бывших боевиков скрываются от правосудия. Из них 14 стали беженцами во Франции. 13 января 2019 года Маттео Сальвини объявил о намерении требовать от Франции экстрадиции активистов, осужденных за убийство, после ареста итальянского революционера Чезаре Баттисти, долго «защищавшегося Парижем».

Чезаре Баттисти — член леворадикальной организации в Италии. Он обвиняется в причастности к ряду убийств, совершённых в конце 70-х годов. В 80-х годах Чезаре Баттисти бежал во Францию, затем в Мексику. С 14 января 2019 года находится в тюремном заключении в Италии по обвинению в терроризме.

В 1980-х годах президент Франции Франсуа Миттеран пообещал не выдавать ни одного левого активиста, отказавшегося от вооруженной борьбы в Италии.

Напомним, «свинцовые семидесятые» — период гражданской войны низкой интенсивности в Италии в период с конца 60-х до 80-х годов. Правые и левые движения в Италии выдвигали свои модели общественных преобразований.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить