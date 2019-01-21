Премьер-министр Ирака впервые посетил Басру

Басра, Ирак, , 07:17 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди прибыл с визитом в город Басра с целью представить новый инфраструктурный проект, сообщает 21 января Rudaw.

Это первый визит главы правительства в богатейшую провинцию, которая была охвачена массовыми акциями протеста после вступления в должность.

«Визит премьер-министра был направлен на проверку сервисных проектов в провинции Басра. В первую очередь речь идет об объектах, поддерживающих водоснабжение», — говорится в заявлении пресс-службы правительства.

Напомним, летом 2018 года в Басре разразились массовые акции протеста, вызванные массовым отравлением местных жителей питьевой водой. Манифестации сыграли важную роль в недопущении ко второму сроку бывшего премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади.

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