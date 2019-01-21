Нехватка субсидированных авиабилетов в ДФО: власти ажиотажа не ожидали?

Якутск, , 05:54 — REGNUM Проблему недостатка льготных авиабилетов на Дальнем Востоке нужно решать выделением дополнительных средств на субсидирование их стоимости. Об этом заявил представитель Колымы в Совете Федерации Анатолий Широков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Причиной того, что авиабилеты по сниженной цене для льготных категорий граждан закончились так быстро, сенатор назвал расширение действия программы по времени и увеличение количества дальневосточников, имеющих право на приобретение таких билетов.

«Добавим к этому ещё и ажиотажный спрос в начале продаж… Тут надо сказать, что в этой части власти оказались не готовы к такому развитию ситуации. Трудно было предположить такой ажиотаж. Но выделение дополнительных средств, о которых мы сказали выше, может поспособствовать разрешению этой ситуации», — пояснил Анатолий Широков.

Он также считает, что дефицит субсидированных билетов вызван количеством самолётов и частотой их полётов в пиковые периоды (май-июнь и август-сентябрь).

«Этот факт говорит о том, что здесь не нехватка денег. Здесь — нехватка мест, а значит, и нехватка рейсов», — подчеркнул сенатор, обратив внимание на то, что в сезон высокого спроса на авиабилеты самолёты компании «Аэрофлот» почти в течение всего этого периода летают не каждый день, а 4−6 раз в неделю.

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«Именно на эти периоды и приходится максимальная нехватка мест. Не денег, вновь обращаю внимание, а мест! Сейчас надо всеми силами содействовать ускорению принятия постановления о тех 5,2 млрд руб, о которых сказано выше. И одновременно, дополнительно к тому, что уже сегодня решено, вместе с Минтрансом, авиакомпаниями ещё раз вернуться к проблеме достаточности мест в пиковые периоды», — отметил Анатолий Широков.

Он также считает необходимым работать над расширением географии полетов из Магадана, в том числе нужным маршрутом он назвал и перелёт Магадан-Екатеринбург.

«Эти рейсы позволяют увеличить количество рейсов в западном направлении, а значит, количество тех наших земляков, кто будет иметь возможность вылетать в ЦРС, в том числе и по субсидированным билетам. И если цель — южные или центральные районы страны, то пересадку в Москве вполне можно заменить пересадкой в Екатеринбурге — также мощном авиационном хабе», — считает сенатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, ажиотаж вокруг льготных авиабилетов из дальневосточных регионов в Москву и на юг России возникает ежегодно. Люди жалуются, что им не удаётся воспользоваться своим правом улететь дешевле — субсидированных билетов катастрофически не хватает, при том что воспользоваться такой льготой могут только жители Дальнего Востока младше 23 лет или старше 55 (женщины) — 60 лет (мужчины), а также многодетные родители, инвалиды и их сопровождающие.

Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов, комментируя то, что льготные билеты закончились так быстро, подчёркивал: перелёты нужно субсидировать круглый год и для всех категорий граждан.

«Дорого? Но нужно выбрать, что нам дороже — билеты или единство страны. Потому что если человек не может пересечь Россию из конца в конец, то может ли он считать её до конца своей? Не пора ли перейти от виртуального патриотизма к реальному? А начать — как раз с дешёвых и всегда доступных авиабилетов», — считает депутат.