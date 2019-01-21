В Госдуме оценили «четыре шага» к энергонезависимости Украины

Москва, , 03:01 — REGNUM Украина на сегодняшний день не в состоянии быть независимой от стороннего газа. Власти страны продолжают «сочинять сказки», а население — страдать, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских («Справедливая Россия»), передает RT.

Ананских прокомментировал заявление украинского премьер-министра Владимира Гройсмана о «четырех шагах» к энергонезависимости. Сегодня Киев попросту не располагает достаточными ресурсами, подчеркнул парламентарий.

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Для России не имеет значения, покупает Украина российский газ или нет. Добываемый в РФ газ востребован, потребителей хватает.

На Украине платежи за коммунальные услуги выросли в разы с 2014 года. Правительству страны стоит задуматься о происходящем, а не заниматься «демагогией», заключил Ананских.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гройсман перечислил шаги, которые Киеву осталось сделать на пути к энергонезависимости. Это увеличение собственной добычи газа, энергоэффективность, интеграция в европейский рынок и субсидии для населения.

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