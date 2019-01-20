Журналист из Эстонии придумал план по военному сдерживанию России

Таллин, , 09:52 — REGNUM Эстонский журналист Вахур Кооритс заявил, что на территории Эстонии нужно разместить ракеты, которые способны были бы разрушить Санкт-Петербург. Об этом сегодня, 20 января, пишет Sputnik Эстония.

Этот Коортис считает, что Эстонии нужен «резервный план» по сдерживанию Российской Федерации. План Коортиса заключается в том, чтобы разместить на территории Эстонии ракеты, которые бы были способны разрушить Санкт-Петербург. Главная цель этого плана — сделать так, чтобы Россия заплатила слишком высокую цену в случае нападения на Эстонию.

«Сдерживание для нападающего это страх того, что при нападении он сам будет побит», — сказал Коортис.

Для этой цели Санкт-Петербург, по мнению Коортиса, подходит лучше всего. там расположен штаб Западного военного округа и штаб ВМФ. Удар по Петербургу окажет серьезное психологическое давление на Москву, считает Коортис.

Другой составляющей плана этого журналиста является закупка военных кораблей, которые бы перерезали коммуникации российского торгового флота. С помощью этих кораблей Коортис предлагает захватывать и топить направляющиеся в российские порты торговые суда до того момента, пока судовладельцы полностью не откажутся от торговли с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный блок НАТО после 2014 года перешел к открытой политике сдерживания России. В рамках этой политики Североатлантический альянс существенно усилил свое военное присуствие в странах Прибалтики, в частности, в Эстонии.