Президент Шри-Ланки учредил комиссию по расследованию коррупции

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 16:18 — REGNUM Президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена принял решение об учреждении комиссии по расследованию коррупции и злоупотребления полномочиями в период руководства страной коалиционным правительством Объединенного национального фронта.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», комиссия будет рассматривать деятельность чиновников в период с 15 января 2015 года по 31 декабря 2018 года. В состав органа войдут пять членов, включая руководителя отставного судью верховного суда Шри-Ланки Упали Абейратне.

Кроме того, членами комиссии станут другой отставной судья верховного суда Шри-Ланки Сароджини Кусала Виравардена, бывший генеральный аудитор П.А. Пематхилака, бывший заместитель генерального инспектора полиции М.К.Д. Виджайя Амарансингхе, а также Лалитх Рукман де Сильва.