Пентагон одобрил японские Рекомендации по обороне

Токио, , 16:42 — REGNUM В ходе встречи исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шэнахэна и министра обороны Японии Такэси Ивая, американский министр выразил поддержку японским Руководящим принципам по обороне, принятым в конце декабря 2018 года.

По сообщению японского информационного агентства «Джиджи», исполняющий обязанности министра обороны США положительно оценил стремление Японии занять более весомую нишу в военной сфере и брать на себя больше ответственности по защите своих территорий.

Японский министр, в свою очередь, разъяснил инцидент с южнокорейским радаром управления огнем, направленным на японский патрульный самолет Морских сил самообороны, а также выразил надежду на то, что похолодание в японо-корейских отношениях не повлияет на трехстороннее сотрудничество между Кореей, Японией и США.