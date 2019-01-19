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Пентагон одобрил японские Рекомендации по обороне

Политика

Исполняющий обязанности министра обороны США заявил, что Вашингтон поддерживает Японию и ее планы по наращиванию военного потенциала

Токио, 19 января 2019, 16:42 — REGNUM  В ходе встречи исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шэнахэна и министра обороны Японии Такэси Ивая, американский министр выразил поддержку японским Руководящим принципам по обороне, принятым в конце декабря 2018 года.

По сообщению японского информационного агентства «Джиджи», исполняющий обязанности министра обороны США положительно оценил стремление Японии занять более весомую нишу в военной сфере и брать на себя больше ответственности по защите своих территорий.

Японский министр, в свою очередь, разъяснил инцидент с южнокорейским радаром управления огнем, направленным на японский патрульный самолет Морских сил самообороны, а также выразил надежду на то, что похолодание в японо-корейских отношениях не повлияет на трехстороннее сотрудничество между Кореей, Японией и США.

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Зарубежная хроника
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