Суббота, 19 Января 2019 года
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Президент Аргентины Маурисио Макри призвал оживить отношения ЕС-МЕРКОСУР

Политика

Президент Бразилии, в свою очередь, призвал довести до конца переговоры по созданию зоны свободной торговли МЕРКОСУР-ЕС

Буэнос-Айрес, 19 января 2019, 16:58 — REGNUM  Одной из тем недавно прошедших переговоров президентов Бразилии и Аргентины Жаира Болсонару и Маурисио Макри стала деятельность МЕРКОСУР (Mercado Común del Sur). Политики сошлись во мнении, что Южноамериканский общий рынок играет важную роль для региона, однако его механизмы нуждаются в реформировании.

Как сообщило аргентинское агентство «La Vanguardia», Маурисио Макри, в частности, обратил внимание на необходимость «вновь подтвердить политическую приверженность» отношениям с ЕС.

«C Европейским Союзом была проделана большая работа, и у нас есть возможность достигнуть соглашения, которое принесёт выгоду обоим блокам», — заявил президент Аргентины.

«Нам нужно как можно скорее довести до конца самые многообещающие переговоры», — добавил Болсонару в отношении переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, которые на протяжении почти 20 лет не приносят результата.

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Зарубежная хроника
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