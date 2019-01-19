Министр юстиции Бангладеш: оппозиции «пришло время явиться в парламент»

Дакка, , 19:00 — REGNUM Министр юстиции Бангладеш Анисул Хак заявил, что депутатам от Бангладешской националистической партии (БНП) «пришло время явиться в парламент». По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», министр произнес эти слова 17 января на пресс-конференции. Анисул Хак выразил сомнения насчёт решимости БНП бойкотировать Национальное собрание страны. По его словам, БНП «ещё успеет одуматься и вовремя включиться в работу парламента».

«Если же представители БНП не придут в парламент, то народ увидит, как сильно они изменились», сказал министр. На вопрос журналиста о том, что Анисул Хак думает про недавний доклад организации «Трансперенси интернешнл» о Бангладеш, в котором изложен подробный анализ выборов в стране, министр ответил: «Еще не видел этот документ. Пока не получу и не прочту его, ничего сказать о нем не смогу».

В ходе пресс-конференции министр юстиции ответил и на другие вопросы, такие как, например, процесс над военными преступниками. По завершении пресс-конференции Анисул Хака обступил народ, и студенты столичных университетов вручили ему символический подарок — модель традиционной бенгальской лодки, которая также является символом правящей в стране партии.