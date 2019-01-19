Зюганов назвал провокаторами тех, кто хочет перезахоронить Ленина

Москва, , 12:32 — REGNUM Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов считает, что тема с перезахоронением основателя Советского Союза, лидера Русской революции Владимира Ленина вновь поднята провокаторами, которым «неймется страну вздыбить». Об этом Зюганов заявил в интервью РИА Новости.

«Провокаторам неймется страну вздыбить», — сказал Зюганов.

Напомним, что член президентского Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ), директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов заявил, что перезахоронение Владимира Ленина стало бы для России «шагом вперед».

Тема перезахоронения Владимира Ленина поднимается либералами в России после развала СССР постоянно. Сторонники перезахоронения утверждают, что сделать это необходимо по целому ряду причин. Некоторые уверены, что вынеся Ленина из Мавзолея на Красной площади, Россия окончательно откреститься от своего «ужасного» (с точки зрения либералов) коммунистического прошлого и наконец-то сможет модернизироваться. При том что каких-то других внятных объяснений якобы существующей связи между наличием захоронения Ленина на Красной площади и неудачами современной России, либералы не приводят.

Зюганов напомнил Романову, что тот живет в стране, которая была основана Лениным.

«Они живут в стране, которую Ленин основал. Он собрал империю мирно и демократично и подписал документ, в соответствии с которым существует нынешняя Российская Федерация. Он один из величайших политиков и государственных деятелей и человек», — напомнил Зюганов.

Стоит отметить, что традиция захоронения известных политических лидеров в мавзолеях, довольно распространена в мире. В тех же США есть мавзолей полководца северян в Гражданской войне и 18-го президента Соединённых Штатов Улисса Гранта.