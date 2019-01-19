Испанское СМИ: Для ЕС настал самый темный час

Мадрид, , 10:53 — REGNUM «Европа проводила 2018 год, превратившись в съемочную площадку антиутопии. Император Макрон в одиночестве перед Триумфальной аркой, оскверненной граффити, и Марианной, лишившейся глаза и изуродованной «желтой революцией». Королева Европы Ангела Меркель, уступающая трон после того, как правые центристы рухнули в пропасть на выборах в Баварии и Гессене, в то время как ультраправые лезут из нее наверх», — описывает ситуацию в ведущих европейских странах испанское издание El Mundo.

Италия между тем ностальгирует по эпохе Берлускони, когда проблемой были «бунга-бунга» [подозрительные вечеринки премьер-министра с участием девушек], а не бюджет из области научной фантастики, который может увеличить дефицит и государственный долг соразмерно возмущению избирателей.

Наконец, Великобритания. «Соединенное королевство обернулось «Титаником», с которого уже давно сошли капитаны Брексита (в числе главных фольклорных персонажей — Борис Джонсон и Найджел Фарадж), где Тереза Мэй держится из последних сил, откачивая воду, пока ее сограждане продолжают держать курс на айсберг», — рисует образ современной Британии испанское СМИ.

Восток Европы, от которого ЕС перестал отгораживаться в 2007 году, чтобы распространить на него свой «эпический труд по созданию мира и процветания», оказался в руках популистских правительств, нагруженных динамитом для подрыва основ европейского сосуществования.

Это Венгрия, отказывающаяся от евро и готовая возглавить крестовый поход против исламских орд, которые, по ее мнению, осадили Старый свет. Это Польша, изобретательно отправляющая на пенсию всех судей Верховного суда, не нравящихся теневому премьер-министру Ярославу Качиньскому — председателю правящей партии «Право и справедливость».

«И впереди всех, размахивая флагом со звездами, — символом ее полугодового председательства — Румыния, под лупой Брюсселя из-за передозировки коррупции, особенно после решения правительства Виорики Дэнчилэ (управляемого из-за кулис главой правящей партии Ливиу Драгня, которого суд лишил полномочий) сместить с должности Лауру Кодруцу, возглавлявшую антикоррупционное управление. Та была истинным бедствием для чиновников и политиков, замаравших руки грязными деньгами», — пишет El Mundo.

Посредине этой мрачной картины виднеются майские выборы в Европейский парламент, навстречу которым ультраправые «скачут с ветерком». Больше сотни мест в законодательном органе ЕС могут оказаться в руках членов партий с радикально правым уклоном — тех самых, из-за которых кризис в Старом свете становится все глубже.