CNBC: РФ успешно испытала новую ПРО «Нудоль»

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM О том, что разведке США стало известно об успешном испытании Россией новой системы противоспутниковой и противоракетной обороны «Нудоль», сообщает 19 января американский телеканал CNBC со ссылкой на источники знакомые с секретным докладом разведки на эту тему.

По данным источников CNBC, испытание новой российской ракеты было проведено ещё в декабре 2018 года. В ходе него новая ракета системы ПРО «Нудоль» была запущена с мобильной платформы и, пролетев в течение 17 минут около 3 тысяч км, успешно поразила цель.

Также в докладе сообщается, что Россия в прошлом году два раза успешно испытала свою новую систему ПРО, а всего ею было проведено семь тестовых запусков системы «Нудоль».

Кроме этого, американская разведка склонна считать, что новая российская система способна не только перехватывать ракеты, но и сбивать навигационные и коммуникационные спутники, которые расположены на низкой орбите.

Отметим, ранее, 17 января, президент США Дональд Трамп представил обновленную концепцию развития ПРО США, в которой расставил новые приоритеты с учетом текущих угроз и вызовов, в том числе включая Россию.