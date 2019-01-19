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Трюдо и Меркель обсудили Brexit по телефону

Политика

А также ситуацию вокруг задержания канадских граждан в КНР

Оттава, 19 января 2019, 05:08 — REGNUM  Состоялся телефонный разговор премьер-министра Канады Джастина Трюдо с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы правительства Канады.

В ходе переговоров стороны обсудили задержание канадских граждан в Китае. Трюдо поблагодарил Меркель за высказанную поддержку Канаде. Также лидеры стран обсудили ситуацию вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза. Подробности беседы пока не сообщюется.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января посол Канады в Китае Джон Маккалум заявил о намерениях Джастина Трюдо провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его мнению, такой формат является одной из последних возможностей урегулировать вопрос вокруг задержания канадских граждан в Китае, а также вопрос с задержанием в Ванкувере финдиректора китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры КНР и Канады могут обсудить по телефону ситуацию с задержанными

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