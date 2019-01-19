«Желтые жилеты» пообещали вывести миллион на улицы Парижа

Париж, , 03:58 — REGNUM Французское движение «Желтые жилеты» собирается вывести на улицы Парижа 19 января около миллиона человек, сообщили организаторы мероприятия.

Сообщается, что первоначальный сбор участников протестной акции будет на площади у Дома инвалидов. После этого протестующие отправятся шествием по парижским улицам. Акция уже получила название «Действие 10: Миллион в Париже». Также протесты пройдут и в других французских городах — Тулузе, Бордо, Марселе, Руане и Лилле.

Как сообщало ИА REGNUM, акции «желтых жилетов» во Франции проходят каждую субботу, начиная с ноября 2018 года. Акция 19 января станет десятой по счету протестной акцией, проводимой «желтыми жилетами». В демонстрации 12 января приняли участие 84 тысячи человек, что на 34 тысячи больше, чем неделей раньше.

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