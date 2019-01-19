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Берлин возложил на Москву ответственность за сохранение договора РСМД

Политика

Маас согласен с НАТО: РСМД, по его мнению, нарушает Россия

Берлин возложил на Москву ответственность за сохранение договора РСМД
Иллюстрация: Mid.ru
Совместная пресс-конференции Сергея Лаврова и Хайко Мааса по итогам переговоров. Москва, 18 января 2019 года

Москва, 19 января 2019, 01:44 — REGNUM  Сохранение российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — в руках Москвы, заявил германский министр иностранных дел Хайко Маас по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Маас заявил, что у России есть ракета, нарушающая РСМД, и ее надо уничтожить. Таким образом, договор может спасти Россия — такого мнения придерживаются и в НАТО.

Напомним, американцы собираются в одностороннем порядке расторгнуть РСМД из-за российской крылатой ракеты 9М729 (SSC-8) «Новатор», якобы подпадающей под действие РСМД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января заместитель американского госсекретаря Андреа Томпсон заявил, что расторжение РСМД Вашингтон начнет 2 февраля 2019 года — по истечении срока «ультиматума».

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