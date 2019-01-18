Керчь с Макеевкой и Ялта с Луганском стали побратимами

Симферополь, , 21:45 — REGNUM В Симферополе подписаны договоры о побратимских отношениях между Керчью (Крым) и Макеевкой (ДНР), а также между Ялтой и Луганском (ЛНР).

Свои подписи под документами поставили глава муниципального образований городской округ Керчь Николай Гусаков и и.о. главы администрации города Макеевки Валерий Ляховец, а также глава муниципального образования городской округ Ялта Роман Деркач и глава администрации города Луганска Манолис Пилавов.

Заключение соглашений состоялось в ходе визита официальных делегаций Донецкой и Луганской народных республик для празднования 365-й годовщины Переяславской рады.

Вместе с тем в 2017—2018 гг. в рамках работы Интеграционного комитета было подписано 35 соглашений о побратимстве, уточнил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»).