Лавров: Москва изучит предложения Германии и Франции по Керченскому проливу

Москва, , 16:34 — REGNUM Российские власти внимательно изучат документ с предложениями Германии и Франции по Керченскому проливу. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил сегодня, 18 января, на пресс-конференции по итогам переговоров со своим германским коллегой Хайко Маасом.

Лавров напомнил, что ещё на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине канцлер Германии Ангела Меркель попросила российского лидера Владимира Путина допустить в зону Керченского пролива неких германских экспертов, которые бы посмотрели, как осуществляется проход судов по этой акватории. Путин сразу же согласился на это.

Однако спустя какое-то время после саммита G20 в Буэнос-Айресе Меркель вновь подняла этот вопрос и уже попросила, чтобы вместе с германскими экспертами в зону Керченского пролива также отправились и французские эксперты. И на это российская сторона согласилась.

Правда, никакие эксперты пока никуда не приезжали, и ни Париж, ни Берлин ни о чем таком российских властей не оповещали.

«Прошел месяц, но никто пока не приехал, а сегодня господин Маас передал мне предложение, которое «упаковывает» поездку в некий документ, а он, в свою очередь, должен быть согласован с Украиной», — рассказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в Москве не очень нравится идея облечения всей этой ситуации в некую политическую процедуру, тем более в такую, в которой украинская сторона будет принимать какие-то решения. Лавров уверен, что с этим делом может случиться то же самое, что и с нормандским форматом, который фактически парализован Украиной.

«Мы считаем, что если идея состоит в необходимости облечь всю эту ситуацию в политическую процедуру, в которой украинская сторона будет принимать решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, что оказался «нормандский формат»», — пояснил министр иностранных дел России.

Тем не менее Лавров заверил Мааса и журналистов, что Москва тщательно изучит этот документ и даст ответ.