Лукашенко не исключил возможности введения общей с Россией валюты

Минск, , 15:44 — REGNUM Белоруссия не имеет ничего против введения единой с Россией валюты в рамках Союзного государства. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на состоявшейся 18 января встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

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Однако белорусский лидер сразу обозначил, что выступать в качестве общей валюты российский рубль не должен.

«Это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях», — приводит агентство Белта слова президента Белоруссии.

При этом Лукашенко указал на необходимость равных условий и подхода.

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По его словам, Белоруссия готова унифицировать с Россией налоговую и таможенную политику на взаимных принципах, взяв «всё лучшее у белорусов и россиян».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия намерены и дальше укреплять интеграционное взаимодействие, однако речи об объединении двух государств не идёт. Об этом заявляли как в Москве, так и в Минске.

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