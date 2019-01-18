Климкин анонсировал разрыв дипотношений с РФ и ввод биометрических виз

Киев, , 15:39 — REGNUM «Украина сможет разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией, если страны-партнеры возьмут на себя функции защиты и обеспечения прав украинцев на российской территории». Об этом 18 января на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«На сегодняшний момент более 2,5 млн. украинцев находится в Российской Федерации, почти 70 политических заключенных, наши моряки… Мы проводили консультации с нашими друзьями и партнерами, чтобы они представляли наши интересы. Из уважения не буду называть страны. Но это сумасшедший объем работы. Пока ни одна из них, даже приблизительно, не выполнит тот объем работы, который выполняют наши консулы. У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с РФ. Они минимизированы к абсолютному минимуму и направлены только на защиту наших граждан. Но мы ищем формулу. И как только мы найдем эту формулу, мы обязательно её применим. Мы к этому, безусловно, идём», — признал Климкин.

По его словам, Украина готовится к вводу биометрического визового режима для граждан РФ.

«Обычный визовый режим с Российской Федерацией, так чтобы просто ставить штампики в паспортах, не будет работать. Если принимать решение о вводе визового режима с РФ, это должен быть биометрический визовый режим, это первое. Второе — это была наша позиция, что мы должны сделать к этому шаг и системно начать снимать биометрические данные … Сейчас идет подготовка программного обеспечения. Россияне, которые едут в Украину, должны предупреждать о своих поездках. Это должно быть внедрено», — сказал Климкин.

Министр считает, что биометрический визовый режим позволит эффективно контролировать въезд граждан России на Украину.

«Только биометрический визовый режим с РФ будет эффективным и позволит нам эффективно контролировать, кто и как въезжает с территории России. Для этого нам нужно политическое решение. Мы к этому готовимся. Мы даже просчитали, сколько нам нужно дополнительных усилий и консульских, и технических, чтобы все это запустить… Для начала, чтобы справиться с биометрическим визовым режимом нам нужно дополнительно около 70 консулов. Конечно, потом мы уменьшим их количество… Но к этому мы должны идти. Для этого нужны политические решения. С Россией мы должны понимать, кто въезжает, как въезжает, нужно, чтобы у всех были паспорта. Это вопрос не сегодняшнего дня, но без этого эффективный контроль невозможен», — признал Климкин.

Напомним, в марте 2015 года Киев отозвал чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации Владимира Ельченко. В 2016 году Киев не принял агреман (предварительно согласие) на назначение Михаила Бабича послом РФ на Украине. До этого, 28 июля, 2016 года Михаил Зурабов был уволен с должности посла России на Украине, которую он занимал более шести лет. Временным поверенным в делах России на Украине был назначен Сергей Торопов, который работал в 2008 году в российском посольстве в Латвии.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Климкин допустил, что Украина введет биометрические визы для россиян.