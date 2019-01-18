Красноярский министр экологии ушёл в отпуск. С последующим увольнением?

Красноярск, , 15:34 — REGNUM В информационном поле Красноярского края 18 января распространилась информация об отставке министра экологии и рационального природопользования Владимира Часовитина. Однако в пресс-службе краевого правительства ИА REGNUM эту информацию не подтвердили, сообщив, впрочем, что Часовитин ушёл в отпуск.

По данным красноярских массмедиа, этот отпуск будет длительным. Также вызывает вопросы тот факт, что министр решил отдохнуть в разгар так называемой «мусорной реформы», которая для Красноярска началась не очень гладко. За новогодние праздники город едва не утонул в мусоре.

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Кроме того, не сняты в Красноярске и острые проблемы экологии. Горожане по-прежнему продолжают жаловаться на «чёрное небо» — зловонный густой смог. Как уже сообщало ИА REGNUM, на 30 марта 2019 года в столице края запланирован очередной митинг «За чистое небо».

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Между тем, как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, на экологическое оздоровление Красноярска и Норильска планируют потратить около 200 млрд рублей. Правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для этих городов. Документ, разработанный во исполнение указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписал заместитель председателя российского правительства Алексей Гордеев.

Красноярск и Норильск — участники федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Вокруг Красноярска собираются построить железнодорожное кольцо, также в планах — обновление автобусного парка, корректировка проектно-сметной документации на строительство метрополитена. В целом на мероприятия по снижению выбросов от транспорта в Красноярске заложено почти 20 млрд рублей.

Затраты на модернизацию промышленных предприятий составят 1,7 млрд. На снижение выбросов от предприятий теплоэнергетики и частного сектора запланировано 46,5 млрд рублей.

Планируется, что к 2024 году объём выбросов загрязняющих веществ в Красноярске снизится на 22,33% (на 42,58 тысячи тонн), в Норильске — на 75% (на 1,3 млн тонн).

При этом большую часть средств направят на «экологическое оздоровление атмосферного воздуха» Норильска — 123,44 млрд рублей.

Ещё 17 января краевая пресс-служба привела комментарий Часовитина по этому поводу. Он заявил, что утверждение комплексного плана — «долгожданное и важное событие». Поэтому пока вопрос, уйдёт ли в отставку Часовитин, остаётся открытым.