Красноярцы в праздники пожаловались на качество воздуха 223 раза

Красноярск, , 07:49 — REGNUM Красноярцы во время новогодних каникул звонили на горячую линию краевого минэкологии с жалобами на качество воздуха. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, с 24 декабря по 6 января поступило 223 звонка.

Уточняется, что во всех районах Красноярска проводились отборы проб атмосферного воздуха. Передвижная эколаборатория выезжала 50 раз.

По данным минэкологии, за указанный период передвижная эколаборатория произвела более 480 отборов проб воздуха. В 50 случаях зафиксирован повышенный уровень загрязняющих веществ. Это 10,4% от общего количества проведённых замеров.

Всего краевая наблюдательная сеть произвела около 69 тысяч отборов проб воздуха. Повышенный уровень концентрации загрязняющих веществ зафиксирован в 2011 случаях (2,9%).

Согласно выводам специалистов, зафиксированы превышения по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, сероводороду, мелкодисперсной пыли, гидрофториду и бенз (а)пирену, гидрохлориду. Ведётся проверка по факту превышения показателей по бенз (а)пирену.

В Зеленогорске 24 декабря зафиксирован случай высокого загрязнения по показателю сероводороду. Ведётся проверка.

За праздничные выходные проведено 15 рейдовых мероприятий, установлено четыре источника загрязнения воздуха. По данному факту ведётся административное расследование.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске, по мнению горожан, экологическая ситуация является неблагополучной. Время от времени в городе вводится так называемый режим «чёрного неба» (неблагоприятные метеоусловия, НМУ). В такие периоды над Красноярском опускается густой смог.

Последний раз режим НМУ в Красноярске действовал с 19 часов (местн.) 25 декабря до 19 часов 31 декабря.

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