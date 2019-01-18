Путин готов допустить в Керченский пролив специалистов Германии и Франции

Москва, , 15:27 — REGNUM Эксперты из Германии и Франции могут в любое время приехать в Керченский пролив и проверить, как происходит проход через акваторию с учётом требований безопасности. Президент России дал на это своё согласие. Об этом на сегодняшних переговорах с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что с такой просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину уже больше месяца назад на саммите G20 обратилась канцлер Германии Ангела Меркель, и президент РФ «тут же согласился». Позднее было озвучено предложение приехать для проверки и французским специалистам. Российский лидер, по словам Лаврова, также дал согласие.

«Но пока никаких приездов мы не наблюдаем», — приводит РИА новости слова главы МИД РФ.

Как сообщал ИА REGNUM, отношения России и Украины обострились после инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Украинские суда нарушили госграницу РФ и незаконно вторглись в территориальные воды России. Игнорируя законные требования российской стороны, они совершали вблизи Керченского пролива опасные манёвра. В настоящее время экипажи судов арестованы и содержатся в СИЗО в Москве.

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Президент Украины Пётр Порошенко назвал такие действия со стороны Москвы провокацией и заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией. Украинский лидер рассчитывал на заход нескольких кораблей НАТО в Чёрное море. Это, по его мнению, позволит поддержать Украину на фоне инцидента в Керченском проливе ради «глобальной безопасности».