После отставки мэра Белгорода его место достанется племяннику губернатора

Белгород, , 15:07 — REGNUM После отставки главы администрации города Белгорода Константина Полежаева исполнять обязанности мэра до проведения нового конкурса будет Михаил Савченко. Об этом 18 января сообщил портал Fonar.tv.

Сейчас Михаил Савченко занимает пост первого заместителя главы администрации Белгорода по экономике. Он занял эту должность 5 февраля 2018 года после отставки своего предшественника Дмитрия Алдаева. До этого назначения Михаил Савченко руководил АО «Корпорация «Развитие» — региональным институтом развития — и был депутатом областной думы. Кроме того, по данным местных СМИ, он приходится племянником действующему губернатору Евгению Савченко.

Как уже сообщило ИА REGNUM, об отставке Константина Полежаева стало известно 17 января. Он руководил администрацией областного центра с 2015 года. По данным пресс-службы мэрии, Полежаев переходит на другую работу. По одной из версий, он вернётся в областное правительство, чтобы возглавить один из департаментов.

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