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Президентские выборы в Алжире состоятся 18 апреля 2019 года

Политика

Слухи о переносе голосования не подтвердились

Алжир, 18 января 2019, 14:54 — REGNUM  Несмотря на слухи о возможном переносе президентских выборов в Алжире, они состоятся своевременно — 18 апреля 2019 года, заявили в администрации президента Абдель Азиза Бутефлика, сообщает 18 января Anadolu Ajansi.

Тем не менее, пока не ясно примет ли в плебисците участие действующий глава государства, занимающий данный пост на протяжении четырех сроков.

Напомним, президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика находится в преклонном возрасте: ему 81 год. Более того, в 2013 году он проходил лечение в связи с серьезными проблемами со здоровьем. В этой связи оппозиция страны призывает главу государства отказаться от выдвижения на пятый срок.

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