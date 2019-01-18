Еврокомиссия оплатит борьбу с недемократическими правительствами в ЕС

Рим, , 14:42 — REGNUM Еврокомиссия получит право финансировать оппозиционные неправительственные организации тех стран ЕС, чьи правительства будут сочтены недостаточно демократическими, передает Agenzia Italia в пятницу, 18 января.

Соответствующее решение одобрено Европарламентом. Еврокомиссия сможет получать указанные полномочия «в исключительных случаях серьезной опасности антидемократического регресса» в той или иной стране.

Общий объем средств «на защиту прав и ценностей» в долгосрочном бюджете ЕС предполагается утроить — до 1,8 млрд евро.