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Еврокомиссия оплатит борьбу с недемократическими правительствами в ЕС

Политика

Объем средств «на защиту прав и ценностей» в долгосрочном бюджете ЕС предполагается утроить

Рим, 18 января 2019, 14:42 — REGNUM  Еврокомиссия получит право финансировать оппозиционные неправительственные организации тех стран ЕС, чьи правительства будут сочтены недостаточно демократическими, передает Agenzia Italia в пятницу, 18 января.

Соответствующее решение одобрено Европарламентом. Еврокомиссия сможет получать указанные полномочия «в исключительных случаях серьезной опасности антидемократического регресса» в той или иной стране.

Общий объем средств «на защиту прав и ценностей» в долгосрочном бюджете ЕС предполагается утроить — до 1,8 млрд евро.

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