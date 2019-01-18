Перенос Арктического форума в Петербург не сделает город «столицей Арктики»

Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Решение о переносе форума «Арктика — территория диалога» в 2019 году из Архангельска в Санкт-Петербург не имеет никакого отношения к предстоящим выборам губернатора города на Неве. Амбиции «столицы Арктики» нынешнему главе города Александру Беглову, скорее всего, чужды, однако Петербург должен найти своё место и внести вклад в развитие Арктической зоны России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 18 января политолог и публицист Юрий Светов.

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По словам Юрия Светова, «арктические планы» Санкт-Петербурга, заявленные в последний год губернаторства Георгия Полтавченко, в основном носили характер формально-бюрократических игр, когда в Смольном был создан комитет по делам Арктики, назначен вице-губернатор Михаил Кучерявый, которому поручили курировать «арктическую» тему, а с трибун было провозглашено, что Петербург теперь становится «центром освоения Арктики».

«Провести Арктический форум, Петербург, конечно, сможет, но у Александра Беглова, кроме этих арктических историй, сейчас есть чем заниматься в городе — у нас Арктика в город пришла, завалив снегом. Не уверен, что и господин Кучерявый сохранит должность вице-губернатора по Арктике. Не исключаю, что в процессе реструктуризации правительства Санкт-Петербурга эта позиция вообще исчезнет, возможно, будет сохранен только комитет», — считает собеседник агентства.

По мнению Светова, факт проведения Арктического форума в Петербурге никак не повлияет на кампанию по выборам губернатора Северной столицы.

«Для избирателя этот факт не будет иметь значения. На выборы пойдут люди, которые будут голосовать, условно говоря, за уборку снега на улицах Петербурга, а не за проход судов по Северному морскому пути», — сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о причинах «арктических амбиций» предыдущего губернатора Петербурга, Юрий Светов высказал мнение, что за этим стояла не личная инициатива Полтавченко, а некие интересы бизнеса, связанные с добычей и перевозкой нефти на арктическом шельфе, на которые мог быть «завязан» Петербург.

«Исторически освоение и изучение Севера действительно шло из Петербурга, еще со времен экспедиций Георгия Седова и других полярных исследователей. Но в советские времена дирекция Севморпути находилась в Москве», — напомнил Светов.

С приходом в Смольный Александра Беглова бюрократические игры по арктической теме, скорее всего, будут прекращены.

«Уровень амбиций будет снижен. Вряд ли у Арктики может быть «столица», но Архангельск и Мурманск явно имеют более выраженное отношение к этому, чем Петербург. Последний может быть центром исследований, науки — у нас есть для этого давно и успешно функционирующие структуры — но практические вещи должны быть географически ближе к самой Арктике», — резюмировал Юрий Светов.

Напомним, как считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский, Петербург мог бы объединить неарктические регионы России для работы за полярным кругом. Однако движения в этом направлении нет и пока не предвидится.

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