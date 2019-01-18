Без сюрпризов: Феодосию доверили школьному директору

Феодосия, Крым, , 12:23 — REGNUM Феодосийские депутаты избрали главой городского совета и муниципального округа директора местной музыкальной школы Анжелу Сердюкову. Соответствующие решения приняты 18 января на очередной сессии.

«Кандидатуру Анжелы Сердюковой поддержали 23 депутата, трое воздержались», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

Также отметим, что перед этим депутаты досрочно уволили бывшего главу муниципального образования и председателя горсовета Владимира Титаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возглавлявший администрацию города Сергей Фомич и глава горсовета Владимир Титоренко написали заявление по собственному желанию.

«Причина такого решения проста — несбалансированность действий органов власти: законодательной и исполнительной, а также отсутствие эффективной обратной связи с феодосийцами», — комментировал глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, из полусотни поручений данных властям Феодосии в конце 2018 года чиновники местной администрации выполнили не более 20%.

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