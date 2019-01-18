Афганистан поблагодарил Пакистан за помощь в переговорах с талибами*

Исламабад, , 19:34 — REGNUM 17 января состоялся телефонный разговор между президентом Афганистана Ашрафом Гани и премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, лидеры обсудили перспективы переговорного процесса в афганском конфликте. Ашраф Гани выразил глубокую признательность Пакистану за «честные усилия по организации переговоров». Телефонный разговор прошел в преддверии визита в Исламабад специального представителя госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада. Сообщается, что Халилзад не только встретится с военными и гражданскими лидерами Пакистана, но и проведет переговоры с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Считается, что именно пакистанское внешнеполитическое ведомство является главным организатором переговорного процесса, в ходе которого Залмай Халилзад стремится разрешить афганский конфликт мирными средствами.