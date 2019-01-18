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Афганистан поблагодарил Пакистан за помощь в переговорах с талибами*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Ашраф Гани обсудил с пакистанским премьером перспективы мирных переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Исламабад, 18 января 2019, 19:34 — REGNUM  17 января состоялся телефонный разговор между президентом Афганистана Ашрафом Гани и премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, лидеры обсудили перспективы переговорного процесса в афганском конфликте. Ашраф Гани выразил глубокую признательность Пакистану за «честные усилия по организации переговоров». Телефонный разговор прошел в преддверии визита в Исламабад специального представителя госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада. Сообщается, что Халилзад не только встретится с военными и гражданскими лидерами Пакистана, но и проведет переговоры с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Считается, что именно пакистанское внешнеполитическое ведомство является главным организатором переговорного процесса, в ходе которого Залмай Халилзад стремится разрешить афганский конфликт мирными средствами.

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Зарубежная хроника
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