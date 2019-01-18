США покупают израильскую систему ПРО «Железный купол»

Иерусалим, , 11:41 — REGNUM США планируют приобрести у Израиля две батареи системы ПРО «Железный купол». Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, поставка системы должна состоятся к 2020 году.

Известно, что две батареи в общей сложности будут оснащены 12 пусковыми установками, двумя радарами, а также двумя системами управления боевыми действиями и 240 ракетами перехвата. Цена израильского «Железного купола» составляет около $400 миллионов.

Отмечается, что США намерены использовать систему для защиты военных баз, расположенных в «горячих точках» по всему миру.

В течение последних нескольких лет Пентагон искал подходящую систему ПРО для защиты своих солдат. Еще в 2017 году американцы провели тест системы на полигоне в штате Нью-Мексико. Как отметили в Пентагоне, результаты эксперимента «превзошли все ожидания». Однако для принятия окончательного решения Соединенным Штатам потребовалось два года.