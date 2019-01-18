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Премьер Индии: правящая партия способна оправдать ожидания молодежи

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его партия Бхарат Джаната Парти (БДП) готова и способна оправдать ожидания индийской молодежи

Нью-Дели, 18 января 2019, 21:04 — REGNUM  В своем Твиттере премьер-министр Индии Нарендра Моди 17 января 2018 года заявил, что его партия Бхарат Джаната Парти (БДП) готова и способна оправдать ожидания талантливой индийской молодежи и исполнить ее мечты.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», данное заявление стало ответом на запуск молодежным крылом БДП, под названием Бхарат Джаната Юва Морча (БДЮМ), кампании в поддержку премьер-министра на парламентских выборах, которые пройдут весной 2019 года.

Кампания пройдет под руководством лидера БДЮМ Пунем Махаяны и будет состоять из 17 программных пунктов, направленных на привлечение молодых избирателей в лагерь БДП. Основным лозунгом БДЮМ стал «Наша цель — снова Моди».

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Зарубежная хроника
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