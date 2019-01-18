Власти Зимбабве потребовали отключить в стране интернет

Хараре, , 11:20 — REGNUM Власти Зимбабве направили запрос крупнейшему в стране поставщику мобильной связи компании Econet Wireless с требованием отключить в стране интернет, заявил 18 января в компании, сообщает британское агентство Reuters.

«Мы получили еще одну директиву о полном отключении интернета до поступления новой информации», — подчеркнули в компании.

«Наши юристы рекомендовали действовать в соответствии с директивой до тех пор, пока не выскажется на предмет ее законности», — добавили в Econet Wireless.

Напомним, в Зимбабве на протяжении несколько дней проходят акции протеста против шквального роста цен на топливо и продовольствие. Для разгона митингующих в центре Хараре полицейские использовали дубинки и слезоточивый газ.