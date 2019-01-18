Пятница, 18 Января 2019 года
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Власти Зимбабве потребовали отключить в стране интернет

Политика

Требование было выдвинуто на фоне массовых акций протеста против повышения цен

Хараре, 18 января 2019, 11:20 — REGNUM  Власти Зимбабве направили запрос крупнейшему в стране поставщику мобильной связи компании Econet Wireless с требованием отключить в стране интернет, заявил 18 января в компании, сообщает британское агентство Reuters.

«Мы получили еще одну директиву о полном отключении интернета до поступления новой информации», — подчеркнули в компании.

«Наши юристы рекомендовали действовать в соответствии с директивой до тех пор, пока не выскажется на предмет ее законности», — добавили в Econet Wireless.

Напомним, в Зимбабве на протяжении несколько дней проходят акции протеста против шквального роста цен на топливо и продовольствие. Для разгона митингующих в центре Хараре полицейские использовали дубинки и слезоточивый газ.

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