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В афганской провинции Багдис уничтожено 39 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Специальными силами Афганистана

Калайи-Нау, Афганистан, 18 января 2019, 11:46 — REGNUM  Официальные представители Национальной армии Афганистана в провинции Багдис (столица провинции — г. Калайи-Нау) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 39 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Специальные силы Афганистана провели операцию по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Калайи-Нау провинции Багдис.

В ходе операции было уничтожено несколько укрытий боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использовавшихся при проведении операций против правительственных сил. Также было уничтожено не менее 30 взрывных устройств.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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