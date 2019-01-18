Калайи-Нау, Афганистан, , 11:46 — REGNUM Официальные представители Национальной армии Афганистана в провинции Багдис (столица провинции — г. Калайи-Нау) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 39 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Специальные силы Афганистана провели операцию по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Калайи-Нау провинции Багдис.

В ходе операции было уничтожено несколько укрытий боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использовавшихся при проведении операций против правительственных сил. Также было уничтожено не менее 30 взрывных устройств.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.