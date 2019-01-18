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Приезд Собчак в Киев прокомментировали в погранслужбе Украины

Политика

Деятельница российского шоу-бизнеса прибыла в страну «с частным визитом»

Киев, 18 января 2019, 10:53 — REGNUM  Российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак пустили на украинскую территорию потому что препятствовать этому не было никаких оснований, заявил пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян. Об этом сообщает «Укринформ».

"В отношении этой гражданки не было каких-либо поручений других правоохранительных органов. Оснований не пропускать ее не было», — заявил представитель службы.

Также Слободян подчеркнул, что деятельница российского шоу-бизнеса прибыла в страну «с частным визитом».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что в столицу Украины неожиданно приехала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Сама она объяснила приезд в Киев желанием встретиться с подругой.

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