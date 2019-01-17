Четверг, 17 Января 2019 года
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Собчак объяснила свой неожиданный приезд в Киев

Общество

Журналистка подчеркнула, что ездить на Украину можно и «без политического контекста»

Киев, 17 января 2019, 14:31 — REGNUM  Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объяснила свой приезд в столицу Украины желанием встретиться с подругой. Об этом она написала в своем Telegram.

По ее словам, после приезда в Киев и соответствующей публикации в соцсети журналисты «начали обрывать телефон». Журналистка подчеркнула, что ездить на Украину можно и «без политического контекста». Также Собчак добавила, что в Киеве ее дожидались «гостеприимные и прекрасные» друзья.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что в столицу Украины неожиданно приехала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Бывшая ведущая шоу «Дом-2» опубликовала в соцсети ролик, на котором можно разглядеть Европейскую площадь Киева.

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