Собчак объяснила свой неожиданный приезд в Киев

Киев, , 14:31 — REGNUM Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объяснила свой приезд в столицу Украины желанием встретиться с подругой. Об этом она написала в своем Telegram.

По ее словам, после приезда в Киев и соответствующей публикации в соцсети журналисты «начали обрывать телефон». Журналистка подчеркнула, что ездить на Украину можно и «без политического контекста». Также Собчак добавила, что в Киеве ее дожидались «гостеприимные и прекрасные» друзья.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что в столицу Украины неожиданно приехала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Бывшая ведущая шоу «Дом-2» опубликовала в соцсети ролик, на котором можно разглядеть Европейскую площадь Киева.

Читайте также: Собчак неожиданно приехала в Киев